Западная Европа испытывает крупнейшее за последние 20 лет наводнение, от которого уже пострадали Германия, Бельгия и Нидерланды. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.
18 июля непогода обрушилась на Австрию, сообщает издание Kurier. Наиболее сильные разрушения наводнение вызвало в городе Халлейн в федеральной земле Зальцбург, где вышла из берегов река Котбах, что привело к подтоплениям в центре города.
Пресс-секретарь муниципалитета Халлайна Якоб Хильцензауэр отметил, что в последний раз такой разгул стихии наблюдался в 2002 году.
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц пообещал в Twitter оказать помощь пострадавшим от ЧП. «К сожалению, проливные дожди и штормы наносят серьезный ущерб многим местам в Австрии. Хочу поблагодарить все службы экстренной помощи и волонтеров, которые делают все, чтобы помочь!» — сообщил политик Курц.
Залитая дождями Австрия — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Наводнение расползается по Европе. На очереди Австрия
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