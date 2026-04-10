СМИ раскрыли дату переговоров США и Ирана

Al Jazeera: переговоры США и Ирана начнутся в Исламабаде 11 апреля
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Переговоры США и Ирана стартуют в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, передает Al Jazeera.

По его словам, от этих переговоров зависит, удастся ли добиться постоянного прекращения огня в текущем ближневосточном конфликте.

До этого сообщалось, что официальные представители Ирана прибыли в Исламабад для участия в переговорах с США. По данным Reuters, иранскую делегацию возглавляет председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «налаживать контакт» с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.

Ранее Россия призвала участников переговоров по Ирану избегать эскалации.

 
