В МИД РФ выразили обеспокоенность по поводу установления мира в Палестине

Захарова: РФ обеспокоена паузой в мирном урегулировании в Палестине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское министерство обеспокоено фактической приостановкой миротворческих усилий на палестинских территориях. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Миротворческие усилия по оздоровлению ситуации на палестинских территориях фактически поставлены на паузу», — отметила официальный представитель министерства.

Она добавила, что такая ситуация вызывает обеспокоенность.

13 марта чрезвычайный и полномочный посол Палестины Абдельхафиз Нофаль заявил, что Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Дипломат отметил, что Израиль открыто демонстрирует желание «изменить лицо Ближнего Востока», вопреки международному праву. Регион, по его мнению, стоит на пороге хаоса, однако Россия вместе с Китаем может выдвинуть инициативу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Лавров оценил вероятность создания палестинского государства.

 
