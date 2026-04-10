Бывший гендиректор «Спартака» Заварзин: у легионеров нет мотивации

Бывший гендиректор «Спартака» Заварзин заявил, что у легионеров нет мотивации

Бывший генеральный директор московского «Спартака» заявил, что у легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ) нет мотивации, передает Vprognoze.ru.

«У легионеров «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» нет мотивации, нет Лиги чемпионов. Себя показать Европе возможности нет, поэтому они просто отрабатывают деньги, которые зарабатывают», — сказал Заварзин.

После 23 туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует «Краснодар» с 52 набранными очками. Вторым идет «Зенит» (51), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

