Российский комментатор: Карпин слишком много на себя берет

Комментатор Андронов: Карпин слишком много на себя берет

Журналист Алексей Андронов заявил, что Валерию Карпину не надо давать советы футбольным комментаторам, передает «Спорт день за днем».

«Во-первых, комментатора без эмоций не бывает. Карпин много на себя берет. И уже с «Динамо», наверное, понял, что много на себя взял. Пусть он вспомнит свою молодость и комментарии», — сказал Андронов.

27 марта сборная России обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1.

К моменту перерыва сборная России вела со счетом 2:1. В раздевалке Карпин произнес экспрессивную речь с использованием матерных слов. После публикации видео с руганью тренера подвергли критике.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

