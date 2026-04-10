Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге бомж с секатором напал на женщину, которая «слишком усердно» кормила голубей

В Петербурге бездомного арестовали за нападение на женщину с секатором
Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Бездомный из Петербурга напал на местную жительницу из-за голубей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около станции метро «Ладожская». По данным телеканала, 62-летняя женщина кормила там голубей. В какой-то момент к ней подошел 63-летний бездомный и несколько раз ударил секатором.

Пострадавшая смогла подойти к прохожему, который вызвал скорую помощь. Специалисты направили женщину в больницу, ее состояние оценили как тяжелое.

Агрессивного мужчину тем временем доставили в полицию, ему вскоре предъявили обвинение. По словам самого задержанного, причиной произошедшего стало волнение за состояние голубей, которых он тоже любил иногда подкармливать.

«Мужчине показалось, что женщина слишком уж усердно кормит птиц. А когда на замечание она не отреагировала, то он разъярился и набросился на нее», – сообщается в публикации.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится под стражей.

Ранее ветврач объяснил, нужно ли подкармливать голубей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!