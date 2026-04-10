В Петербурге бомж с секатором напал на женщину, которая «слишком усердно» кормила голубей

В Петербурге бездомного арестовали за нападение на женщину с секатором

Бездомный из Петербурга напал на местную жительницу из-за голубей. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел около станции метро «Ладожская». По данным телеканала, 62-летняя женщина кормила там голубей. В какой-то момент к ней подошел 63-летний бездомный и несколько раз ударил секатором.

Пострадавшая смогла подойти к прохожему, который вызвал скорую помощь. Специалисты направили женщину в больницу, ее состояние оценили как тяжелое.

Агрессивного мужчину тем временем доставили в полицию, ему вскоре предъявили обвинение. По словам самого задержанного, причиной произошедшего стало волнение за состояние голубей, которых он тоже любил иногда подкармливать.

«Мужчине показалось, что женщина слишком уж усердно кормит птиц. А когда на замечание она не отреагировала, то он разъярился и набросился на нее», – сообщается в публикации.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится под стражей.

