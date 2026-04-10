Официальные лица Ирана прибыли в Пакистан в преддверии переговоров с США

Reuters: официальные лица Ирана прибыли в Пакистан, где пройдут переговоры с США

Официальные представители Ирана прибыли в Исламабад для участия в переговорах с США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пакистанские источники.

«Иранские официальные лица приземлились... в Исламабаде при сопровождении ВВС Пакистана в преддверии переговоров с США», — говорится в сообщении.

По информации агентства, иранскую делегацию возглавляет председатель парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился с визитом в Пакистан, чтобы провести переговоры, направленные на прекращение вооруженного конфликта в Иране и разрешение кризисной ситуации, сложившейся в области судоходства через Ормузский пролив. Перед вылетом он выразил оптимизм относительно успеха своей миссии и заявил о намерении «налаживать контакт» с Тегераном. В Иране подчеркнули, что для начала каких-либо переговоров необходимо выполнить как минимум два предварительно согласованных условия: установление режима прекращения огня в Ливане и разморозка иранских активов.

