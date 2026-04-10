Путин заявил о прогрессе в работе агентов ИИ

Гавриил Григоров/РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ) приближается к новой ступени развития, демонстрируя возрастающую самостоятельность и способность к имитации человеческого общения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию технологий искусственного интеллекта.

«Агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», — сказал президент.

По словам главы государства, прошлый год ознаменовался значимым прорывом: подавляющее большинство участников эксперимента ошибочно принимали ответы машины за диалог с реальным собеседником.

Путин также подчеркнул, что интеграция искусственного интеллекта с цифровыми платформами и беспилотными системами радикально преобразует все сферы жизни в России, включая оборонный комплекс. По мнению президента, способность страны отвечать на стремительные технологические вызовы напрямую влияет на национальный суверенитет и дальнейшее существование государства.

Ранее аналитики прогнозировали рост роли ИИ в e-commerce к 2030 году, отмечая его интеграцию в маркетплейсы.

 
