Возбуждено дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации плотины в Дагестане

В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве плотины
Мария Марикян/РИА Новости

В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при эксплуатации плотины. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

По версии следствия, должностные лица организации, эксплуатирующей гидротехнические сооружения в Дербентском районе республики, в нарушение требований законодательства не обеспечили надлежащее техническое состояние объекта, а также не приняли меры по устранению выявленных нарушений.

Установлено, что при наличии дефектов гидротехнического сооружения, отсутствии предусмотренных систем контроля, аварийно-спасательных средств и плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, не были приняты меры по предотвращению аварии.

В связи с этим 5 апреля произошел прорыв плотины Геджухского водохранилища, повлекший сход значительного объема воды, затопление участка автомобильной дороги «Кавказ» и прилегающих территорий. В результате чего пострадали люди и причинен имущественный ущерб.

После этого следственные органы задержали инженера коммерческой организации, который отвечал за обеспечение безопасности эксплуатации Геджухского водохранилища.

Принимаются необходимые меры к проверке возможной причастности к совершению преступлений и привлечению к ответственности других лиц, добавили в СК.

До этого сообщалось, что дамбу проверяли специалисты Ростехнадзора, которые выявили нарушения, однако собственник их не устранил.

Ранее сообщалось, что в Дагестане от наводнений пострадали более 6200 человек.

 
