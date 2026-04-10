10-летняя девочка попросила НАСА вернуть Плутону статус планеты

10-летняя Каэла попросила Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) вернуть Плутону статус планеты. Об этом сообщает газета The Times of India.

В своем письме, написанном от руки, Каэла подчеркнула, что небесное тело, которое сейчас имеет статус карликовой планеты, заслуживает восстановления своего статуса.

»[Плутон] ... заслужил быть настоящей планетой. Это может сделать многих людей счастливыми», — поделилась она.

Руководитель НАСА Джаред Айзекман ответил юной исследовательнице, что агентство в настоящий момент работает над этим.

В июне прошлого года международная группа астрономов из Франции, США и других стран раскрыла роль дымки в небе Плутона. Открытие меняет представление о динамике атмосферы и климата карликовой планеты.

Еще в 2015 году миссия NASA New Horizons обнаружила, что Плутон покрыт сложной многослойной дымкой, простирающейся на 300 км над поверхностью.

Ранее ученые нашли новую мини-планету на краю Солнечной системы.

 
