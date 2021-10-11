Врач Лысенко рассказала о проблемах с психикой у переболевших коронавирусом

Главврач городской клинической больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко заявила, что психика восстанавливается лишь у 30% пациентов, переболевших COVID-19. Об этом она сообщила в эфире Первого канала.

По ее словам, у двух третей пациентов наблюдаются депрессивные состояния. Неизвестно, как долго могут длиться такие депрессивные эпизоды, отметила врач, но некоторые случаи требуют серьезного лечения.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева назвала тех, у кого постковидный синдром проходит наиболее тяжело.

Как указала специалист, при этом состоянии у людей наблюдается повышенная утомляемость, слабость, отсутствие сил, нередко возникают осложнения на психику. По ее словам, такой синдром зачастую сопровождается нарушением памяти, когнитивными нарушениями, заторможенностью, замедленной реакцией вплоть до депрессии и апатии. Она отметила, что симптомы у каждого человека могут проявляться по-разному, но зачастую этот синдром бьет по тревожным людям.

Она также отметила, что организм восстанавливается спустя время и приходит в себя.