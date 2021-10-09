В Турции по подозрению в шпионаже задержали шесть иностранцев с паспортами России

Спецслужбы в Турции по подозрению в шпионаже задержала шесть человек, у которых нашли паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что рейды проводилась в Стамбуле и Анталье. Национальность задержанных не приводится.

По данным канала, помимо российских паспортов, силовики нашли у задержанных оружие. Злоумышленники, по предварительным данным, планировали нападения на иностранцев с целью получения секретной информации. Их обвиняют в «политическом и военном шпионаже».

7 октября сообщалось, что в Турции задержали разыскиваемого Интерполом боевика международной террористической организации «Исламское государство»* с российским гражданством. Отмечалось, что это была женщина.

В начале августа стало известно, что в Турции задержали российских туристов по подозрению в поджогах лесов. У отдыхающих проверили паспорта и содержимое сумок, после чего доставили в отделение полиции для тщательного досмотра.