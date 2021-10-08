Врач-отоларинголог Зайцев назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что ангина может привести к более тяжелому течению коронавируса. Об этом он сообщил URA.RU.

Как отметил медик, ангина — достаточно тяжелая болезнь сама по себе, а на фоне COVID-19 она не может пройти без последствий.

«Коронавирус на фоне сниженного иммунитета... может переноситься очень тяжело касательно легких, бронхов вплоть до пневмонии», — отметил он.

Ранее врач Суна Исакова рассказала, что у некоторых пациентов с COVID-19 может наблюдаться токсическое поражение печени, однако оно может быть вызвано как самим заболеванием, так и применением лекарственных препаратов.

Она отметила, что выявить проблемы с печенью можно с помощью повышенного показателя концентрации печеночных ферментов в крови. По словам Исаковой, повышенные показатели ферментов могут быть вызваны не только заболеванием, но и применением препаратов, среди которых парацетамол.