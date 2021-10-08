В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19

В России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки, скончались 936 человек. Этот показатель стал максимальным с начала пандемии, сообщает оперативный штаб.

7 октября от COVID-19 умерли 924 человека, 6 октября — 929, 5 октября — 895.

За последние сутки выявлено 27 246 новых случаев заражения коронавирусом.

Уточняется, что у 8,6% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки вылечились от коронавируса 20 566 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние сутки стали Москва (4595), Санкт-Петербург (2501), Московская область (1490). Меньше всего случаев COVID-19 выявлено в Ненецком автономном округе (16).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 717 356 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 214 485 человек, выздоровели 6 819 796.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что в настоящее время в РФ продолжается третья волна пандемии коронавируса, начавшаяся еще в июне. По его мнению, реального спада заболеваемости летом не произошло — показатели некоторое время были «искусственно» снижены из-за турпотока. Многие россияне уехали отдыхать за границу или «на юга», и за счет этого в столице и других крупных городах статистика инфицирования некоторое время демонстрировала отрицательную динамику. В то же время, добавил он, россияне прививаются неохотно — иммунитет у большинства населения сформирован естественным путем, то есть люди переболели или столкнулись с коронавирусом.