Верховный суд РФ поддержал ужесточение наказания педофилам-рецидивистам

Верховный суд (ВС) РФ не имеет возражений против законопроекта фракции «Единая Россия» о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных, сообщает ТАСС.

«Представленный проект федерального закона изучен в Верховном суде РФ. <…> Предложение об усилении уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от насильственных преступлений против половой неприкосновенности в целом возражений не вызывает», — говорится в документе.

Отмечается, что суд высказал лишь замечания юридико-технического характера, касающиеся уточнения формулировок в законопроекте.

В начале сентября в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Если раньше педофил-рецидивист мог получить пожизненный срок за сексуальное насилие над ребенком младше 14 лет, то сейчас депутаты предлагают применять такое наказание за рецидив против любого несовершеннолетнего.

Как сообщили во фракции «Единая Россия», партия поддержит документ, так как считает, что разница в возрасте несовершеннолетних не должна влиять на меру наказания.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в свою очередь призвала отправлять педофилов на пожизненное заключение в тюрьму.