Жителя Красноярского края подозревают в убийстве и расчленении жены

Жителя города Лесосибирск Красноярского края подозревают в том, что он убил жену в ходе ссоры, а после расчленил и попытался спрятать в гаражах. Об этом сообщает региональное управление СК.

«По данному факту следственным отделом по городу Лесосибирск ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Тело женщины нашли 5 октября в гаражном кооперативе «Северный». Вскоре следователи установили лицо, причастное к убийству – ее 24-летнего супруга.

Как полагают правоохранители, ночью 30 сентября в ходе ссоры мужчина нанес своей 20-летней жене несколько ударов ножом, от чего она скончалась на месте. Через пару дней, чтобы избежать уголовной ответственности, он расчленил ее, завернул в одеяло и перенес в гаражный массив.

Мужчину задержали и в ближайшее время допросят. В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее в Астраханской области мужчина, который провел 19 лет в тюрьме за убийство своей бывшей супруги и тещи, женился вновь и убил вторую жену. В этот раз суд назначил мужчине наказание в 12,5 лет в исправительной колонии строгого режима.