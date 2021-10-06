В Москве начались внеплановые проверки газовых плит в квартирах

В Москве стартовала внеплановая проверка безопасности газового оборудования в жилых помещениях — специалисты устранят мелкие нарушения на месте и проинструктируют граждан. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

«Внеплановые проверки проводятся в дополнение к ежегодному техническому обслуживанию газового оборудования для повышения безопасности при использовании газа в быту», — напомнили в мэрии.

Особое внимание будет уделено состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Власти уточнили, что дату и время визита мастера можно узнать на сайте АО «Мосгаз» и с помощью специального чат-бота в Telegram.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал «Москве 24», что из-за пандемии коронавируса внеплановые проверки не проводились, теперь они будут возобновлены.

Он напомнил, что в доме с газовым оборудованием также проверят вентиляцию. В случае крупных нарушений собственнику придется разбираться самом — например, если газовая плита превысила срок эксплуатации по документам.

Ранее в России приняли новые правила газификации.