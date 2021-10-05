Матвиенко сообщила о подъеме российского образования

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российское школьное образование находится на подъеме «после ряда непростых лет». Об этом она написала в «Российской газете».

Матвиенко написала, что школа, качество и доступность образования вошли в число приоритетов политики России. По ее словам, это принесло результаты, ведь сейчас отечественные школы на подъеме.

«Притом не только по отечественным, но и по международным меркам. Так, в группе лидеров отечественная начальная и средняя школа», — заявила политик.

Матвиенко добавила, что Россия находится на высоких позициях по качеству математического и естественно-научного образования, а наши команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике и биологии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос сокращения числа контрольных и проверочных работ в школах.