ЦИК подаст в суд на авторов публикаций, распространяющих ложь и клевету о выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия будет подавать в суд на авторов публикаций, распространяющих заведомую ложь и клевету про выборы. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас все помониторим, отследим, посмотрим. Я думаю, таких исков будет немало. Раньше мы этого не делали, а зря, сейчас будем делать», — сказала она.

По словам Памфиловой, возможные средства от выигранных исков планируется направлять на благотворительность.

«Пусть за свою ложь хотя бы какую-то пользу приносят обществу», — добавила она.

Ранее сообщалось, что за первый день голосования было зафиксировано около 7 тыс. ложных сообщений о выборах в Госдуму. По данным Общественной палаты РФ, лидерами по числу так называемых вбросов и ложных сообщений оказались Санкт-Петербург, Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург и Новосибирск.

Выборы с Госдуму проходили в России с 17 по 19 сентября, проголосовать на них можно было на избирательном участке или онлайн.