В МЧС прокомментировали падение вертолета под Москвой

В МЧС по Московской области поделились подробностями о падении вертолета Robinson R-44. Об этом пишут «Известия».

Авария произошла 3 октября в детском городке ЗиЛ городского округа Лыткарино вблизи реки Любуча.

В МЧС рассказали, что сигнал от очевидца происшествия поступил в единую дежурную диспетчерскую службу в 19:41.

Уже в 19:53 на место происшествия прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Московской области. Они обнаружили тела всех трех человек, которые находились на борту.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Московской области полковник Александр Перегуда, после падения вертолета возгорания на земле не последовало.

Воздушное судно принадлежит аэроклубу «Кондор-М», оно разбилось во время учебно-тренировочного полета. На борту вертолета находились трое человек — одна женщина и двое мужчин.

Ранее были названы возможные причины крушения. В настоящее время рассматриваются две версии: ошибка пилота и техническая неисправность. Также появилось видео с места падения вертолета.