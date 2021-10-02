Адвокат Алешкин предположил, что Саакашвили ждет показательный процесс

Адвокат Андрей Алёшкин предположил в интервью Life.ru, что задержанного в Тбилиси бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ждет показательный судебный процесс — его «поставят на место».

«Перспективы его не очень хорошие в плане дальнейшей судьбы. Говорить о том, что его за что-то оправдают, скорее всего, нет. Сейчас Саакашвили грозит не менее девяти лет колонии», — сказал юрист.

Он отметил, что политику не стоило возвращаться на родину, где против него возбуждено несколько уголовных дел. По его мнению, суд над Саакашвили станет показательным процессом для грузинских оппозиционеров.

«Система будет использовать все законные методы, чтобы его поставить на место. То же касается и наших политиков, когда им напоминают об их проблемах, они экстренно исчезают из страны. Надо заниматься политикой честно, открыто, не все это понимают, переходят эту грань», — добавил Алешкин.

Ранее девушка Саакашвили обратилась за помощью к украинским властям.

Политика задержали в пятницу, 1 октября. У грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии.

Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию в пятницу утром. Бывший грузинский президент сообщил, что находится в Батуми, а в воскресенье отправится в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, он разместил видео в Facebook, на котором едет по грузинскому прибрежному городу.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.