Саакашвили рассказал об отношениях с украинским депутатом Ясько

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в новом обращении в Facebook сообщил о своих отношениях с украинским депутатом Елизаветой Ясько.

«Мы с Лизой решили сообщить, что мы вместе, мы начинаем новую жизнь, новую семью», — сообщил Саакашвили.

По его словам, совместное видеообращение записали до отъезда в Грузию, где политика задержали 1 октября.

Бывший грузинский президент объявил о своем возвращении в Грузию утром 1 октября. Он сообщил, что приехал в Батуми, а в воскресенье собирается поехать в Тбилиси. Дабы подтвердить свой приезд, Саакашвили разместил видео в Facebook, на котором он едет по грузинскому прибрежному городу.

Информацию о возвращении Саакашвили на родину косвенно подтверждали только на Украине, где политик занимает пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ. В самой Грузии информацию о возвращении Саакашвили активно опровергали.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий в должности главы государства.