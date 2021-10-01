В Киеве ранили водителя главы Госархива Украины

В Киеве обстреляли водителя служебной машины главы государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Об этом в своем Facebook написал сам чиновник.

Как сообщил хромов, инциденте произошел, когда он находился в служебной командировке в Виннице.

«Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской, 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько)», — заявил руководитель Госархива.

По его словам, пуля или дробь задела подбородок мужчины, в данный момент его жизни ничто не угрожает.

Хромов также указал, что ему неизвестны мотивы человека, который стрелял.

«Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий», — добавил он.

Как сообщила пресс-служба киевской полиции, в Соломенском районе был задержан местный житель 1989 года рождения, который из пневматической винтовки ранил прохожего.

«Мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичкам, но попал в шею прохожего», — сказано в сообщении.

В полиции указали, что злоумышленника задержали по месту его жительства. Правоохранители изъяли из его квартиры винтовку и боеприпасы для проведения соответствующей экспертизы.

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