Таджикский блогер извинился за провокационное фото у храма Василия Блаженного

Таджикский блогер Руслан Бобиев, сделавший провокационное фото со своей девушкой у храма Василия Блаженного, извинился за свой поступок, сообщает РИА «Новости».

«Я извиняюсь искренне, извиняюсь, я никогда больше так не буду делать <...> Я больше никогда, клянусь, не буду никогда такие вещи делать», — заявил блогер.

Он также рассказал, что в настоящее время не работает и снимает видео-пранки, за которые его уже привлекали к ответственности. По словам Бобиева, у него 100 тыс. подписчиков в социальной сети Instagram, однако в настоящее время страница заблокирована.

Ранее Бобиев разместил в социальных сетях фото, на которых он вместе со своей девушкой, одетой в куртку с надписью «полиция», имитировал половой акт на фоне храма. Фото сопровождались подписью «Трудовой кодекс – не Уголовный, можно и нарушить». Молодой человек был задержан.