Бегающего четыре часа под крышей Внуково иностранца задержали

Четыре часа понадобилось МЧС, чтобы поймать мужчину, бегающего по конструкциям под крышей аэропорта Внукова. Об этом пишет REN. ТВ.

Долгое время иностранец не шел на контакт с правоохранителями и сотрудниками МЧС. Однако впоследствии все же начал с ними разговаривать.

Сдаваться мужчина не хотел и пытался убежать от пробирающихся к нему сотрудников МЧС. Но это ему не удалось. В итоге он был задержан, ему грозит привлечение к ответственности. По данным издания, нарушитель – гражданин Кубы. Telegram-канал 112 писал, что мужчина — испанец.

Ранее сообщалось, что мужчина, который забрался под крышу Международного аэропорта Внуково, не может вернуться домой. Он провел в аэропорту трое суток. Иностранец купил билет домой на 3 октября, но не смог его обменять на более раннюю дату. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, он забрался на конструкции, расположенные под крышей аэропорта.