На потолок аэропорта Внуково залез испанец, которому не дают улететь домой

Мужчиной, который забрался под крышу Междунароного аэропорта Внуково оказался гражданином Испании, который не может вернуться домой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пассажира сняли и передали сотрудникам линейного отдела полиции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах. Агентство отмечает, что он был пьян.

По данным «112», испанец провел во Внуково трое суток. Мужчина купил билет в Испанию на 3 октября, не смог обменять его на более раннюю дату и буквально полез на стену. Так он хотел привлечь внимание к своей проблеме.

Видео инцидента, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал Mash.

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