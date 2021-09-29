Мужчина залез под крышу аэропорта Внуково

В московском международном аэропорту Внуково мужчина забрался на потолок, высота которого достигает 30 метров. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как под крышу главного зала аэропорта лезет человек в темной одежде. Что подвигло его на этот поступок, неизвестно.

По данным Mash, во Внуково прибыли полицейские и психологи. Вместе с администрацией аэропорта они пытаются уговорить мужчину спуститься вниз.

Ранее московская полиция опубликовала видео, которое снял на экшен-камеру один из парашютистов, спрыгнувших с 48-го этажа жилого дома на Ленинском проспекте столицы.

В понедельник, 28 сентября, четверо экстремалов проехали на закрытый подземный паркинг высотного дома, поднялись на лифте на 48-й этаж и спрыгнули оттуда с парашютом. Приземлившись на газон, они собрали снаряжение и скрылись, однако их снял видеорегистратор проезжавшего рядом автомобиля.