В Роспотребнадзоре сообщили о проблемах с ЖКТ у трети пациентов с «дельта»-штаммом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что каждый третий заразившийся «дельта»-штаммом коронавируса сталкивается с проблемами с желудочно-кишечным трактом. Об этом он сообщил в эфире радио «Говорит Москва».

«У трети пациентов отмечается желудочно-кишечное расстройство, а еще весной прошлого года <...> изолированное поражение ЖКТ отмечалось только у 2%, это относительно редко», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вариант коронавируса «мю» может преобладать в небольших сообществах, однако вытеснить «дельта»-штамм он не сможет. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Виргиния, США) Анча Баранова.

О том, что «дельта»-штамм вытеснил в России другие варианты коронавируса, стало известно 21 сентября. Тогда в Роспотребнадзоре сообщили, что этот вариант коронавируса был впервые зарегистрирован в России в апреле 2021 года и уже к середине лета занял доминирующую позицию.