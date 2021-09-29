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В России обновился антирекорд по количеству смертей из-за COVID-19

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AP

В России за последние сутки выявлено 22 430 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 21 559 случаев.

Уточняется, что у 8,6% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 857 человек, что стало новым антирекордом.

До этого максимум по числу смертей из-за коронавируса был зафиксирован вчера, во вторник, 28 сентября — 852 человека.

При этом вылечились от коронавируса 18 456 пациентов.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3004), Санкт-Петербург (1933), Московская область (1223). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (10).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения коронавирусом. За весь период умер 206 388 человек, выздоровели 6 653 941.

Ранее эксперт рассказал, что коллективный иммунитет к SARS-CoV-2 в России, который обеспечивает всеобщая вакцинация, может сформироваться к концу года.

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