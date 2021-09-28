Раскрыта личность мужчины, убившего сотрудника КГБ Белоруссии

Мужчина, который во время спецоперации в Минске застрелил сотрудника КГБ Белоруссии, был программистом IT-компании EPAM Systems. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 32-летний белорус жил в той самой квартире, где все произошло, вместе с женой и маленьким сыном. Спецоперация же была фактически рейдом по домам тех, кто поддерживал протесты в Белоруссии в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии во время спецоперации по отработке адресов, в которых могли находиться причастные к террористической деятельности лица, погиб сотрудник КГБ. Ответным огнем преступник был уничтожен.

Белорусскими СМИ было опубликовано видео произошедшего. На кадрах видно, как силовики взламывают дверь в квартиру, после чего ее жилец открывает по вошедшим огонь. Один из сотрудников КГБ падает, после чего сослуживцы оттаскивают его в сторону.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.