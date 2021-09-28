ФСБ задержала 48 подпольных оружейников в 18 регионах России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали 48 подпольных оружейников и изъяли около 150 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 48 жителей из 18 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения в Россию», — заявили в пресс-службе.

По данным агентства, в сентябре 2021 года оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия проводились в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, а также во Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях.

В результате силовики изъяли 149 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. В частности, 7 автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АК-103») и 9 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППС», «ППШ»). Кроме того, правоохранители обнаружили 27 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 6 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5»), 24 взрывателя и детонатора, а также свыше 12 000 патронов различного калибра.

По данным службы, по итогу работы сотрудников была прекращена деятельность 29 подпольных мастерских.

В июле ФСБ заявила о задержании 45 подпольных оружейников в 25 субъектах России. Тогда отмечалось, что силовикам удалось пресечь деятельность 32 подпольных мастерских по усовершенствованию оружия и изготовлению боеприпасов. Объявления о продаже незаконно изготовленного оружия злоумышленники размещали в интернете.