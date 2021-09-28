В Пермском крае пешеходный переход рухнул на автомобили, есть погибшие

В Пермском крае пешеходный переход-виадук обрушился на дорогу. Под завалами оказались машины. Как пишут «Известия» со ссылкой на региональное управление МЧС, есть погибшие.

Обрушение конструкции произошло на 50-м км автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург. Под завалом оказались самосвал МАN и автомобиль «Газель». По предварительной информации, в результате инцидента погибли двое — водитель «Газели» и самосвала.

На месте происшествия работают 26 человек и 9 единиц техники. Причины обрушения уточняются.