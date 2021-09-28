Три ребенка погибли в пожаре в Самарской области

Трое детей погибли в огне, когда загорелся жилой дом в селе Ольгино Безенчукского района Самарской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Главное управление МЧС по региону.

Из дома были эвакуировано более 24 человека.

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в населенном пункте Ольгино поступило в 0:16. Возгорание произошло в одной из квартир. На данный момент пожар ликвидирован.

В результате пожара погибли девочки 2020 года рождения и 2014 года рождения, мальчик 2018 года рождения.

В ликвидации пожара были задействованы 36 человек и 14 единиц техники.

Ранее пожар в ковидном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. Из здания эвакуировали 31 человека, одна пожилая женщина погибла.