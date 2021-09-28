Вице-премьер Абрамченко поручила проверить переработчиков мусора

Росприроднадзор проведет внеплановые проверки предприятий, которые занимаются переработкой отходов — дают им «вторую жизнь». Соответствующее поручение ведомству отдала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Как сообщается, инспекции должны быть проведены с 1 октября этого года до 1 ноября 2022-го. Под проверки попадут организации, которые утилизировали отходы (товары и упаковку) производителей и импортеров в прошлом году.

Согласно поручению, экологический надзор должен установить, соблюдал ли бизнес обязательные требования, то есть нормативы по утилизации. В зависимости от отрасли они составляют 10-45% от продукции, выпущенной в оборот.

В России работает порядка 300 утилизаторов федерального уровня.

Как рассказал источник издания в правительстве, документы утилизаторов о проделанной работе сравнят с отчетами изготовителей об утилизированных товарах, чтобы узнать: имеются ли в них расхождения.

Ранее в сентябре Абрамченко поддержала проект Минприроды РФ по отмене НДС при продаже вторичных отходов — металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки.