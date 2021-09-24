В Новокузнецке украли металлический крест с захоронения венгерских военнопленных

В Новокузнецке двое мужчин украли металлический крест с захоронения венгерских солдат, попавших в плен во время Великой Отечественной войны, сообщает сайт главного управления МВД по Кемеровской области.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 32 лет и 61 года. Задержанные признали свою вину и пояснили, что спилили крест, чтобы сдать в приемный пункт», — указано в сообщении.

Пункт приема металла также попал под следствие, так как оказалось, что сотрудники пункта не проводили радиологический контроль принимаемого металла, не вели отчетность и не вели книгу приема товара.

В отношении сотрудника указанного пункта полицейские составили протокол по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 14.26 КоАП РФ <...> Кроме того, следователем отдела полиции «Заводской» УМВД России по г. Новокузнецку в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Мужчинам грозит пять лет лишения свободы.

Ранее подростка ударило током в Кузбассе, когда он попытался украсть металл из трансформаторной будки.