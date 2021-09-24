Один из выживших на Эльбрусе рассказал, как они пролетели 100 метров по склону

Один из туристов, выживший в трагедии на Эльбрусе, случившейся этой ночью, рассказал, что предшествовало гибели сразу пяти человек на горе. Музыкант из Екатеринбурга Дмитрий Парахин рассказал изданию Е1, что его товарищ сломал ногу. По этой причине группа села на большой высоте в ожидании спасателей. В сильно ухудшающихся погодных условиях они просидели два часа на месте.

Сломанная нога стала последствием срыва группы со льда вниз по склону. Туристы пролетели метров 100 по бутылочному льду.

«Никак ледоруб воткнуть не могли. У нас парень ногу сломал. Мы сразу в МЧС кинули сообщение SOS и координаты. Прождали часа два и понесли парня вниз», — рассказал новые подробности о произошедшем Дмитрий.

Спасатели прибыли к группе в 23 часа. До их появления участники группы созванивались между собой и направляли друг друга по метели.

Ранее сообщалось, что группа из 19 альпинистов, которые собрались совершить восхождение Эльбрус, попала в снежную бурю, объявила сигнал бедствия и запросила эвакуацию. В МЧС также пояснили, что альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут, на месте работает бригада из 20 спасателей и семи единиц техники.

Ранее был опубликован полный список имен альпинистов, попавших в снежную бурю на Эльбрусе.