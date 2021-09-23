В Минприроды опровергли информацию о планах разрешить охоту на белого медведя

В Минприроды России заявили, что не рассматривают возможность разрешения охоты на белого медведя. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов.

«Ни Минприроды России, ни Росприроднадзор, ни члены рабочей группы по сохранению белого медведя никогда не предлагали использование квот на охоту на белого медведя. Такого нет и в планах. (..) На сегодняшний момент в нашей стране действует полный запрет на добывание белого медведя», — сказал он.

По его словам, коренные народы Чукотки несколько раз поднимали вопрос об открытии традиционной охоты на белого медведя, но получали отказ из-за неудовлетворительного состояния популяции животного.

Ранее в СМИ появилась информация, что министерство планирует разрешить охоту на белого медведя.

До этого в Минприроды предупредили о возможном исчезновении 13 видов животных в России. Министр Александр Козлов уточнил, что под угрозой находятся амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты.