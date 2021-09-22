Глава офиса Зеленского назвал вызовом президенту покушение на Шефира

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал инцидент с обстрелом автомобиля первого помощника украинского президента Сергея Шефира, сообщает «Украина.ру».

«Покушение на Сергея Шефира — это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе», — сказал он.

Ермак назвал Шефира «другом» и призвал полицию и другие службы «принять все необходимые меры, чтобы задержать нападавшего».

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал покушение на своего помощника Сергея Шефира, заявив, что влиять на него таким способом невозможно.