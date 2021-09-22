Зеленский исключил, что покушение на его помощника Шефира может повлиять на него

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в эфире телеканала «Дом» покушение на своего помощника Сергея Шефира, заявив, что повлиять на него таким способом невозможно.

«Я считаю, что это давление именно на меня. Я не чувствую никакого давления и скажу вам честно: для меня важна ситуация, которая сложилась, даже не потому, что это мой товарищ. <…> Влиять на меня невозможно», — сказал украинский президент.

Зеленский выразил надежду на то, что правоохранительные органы установят стрелявших и заказчиков.

«Я не могу сказать уверенно, что найдут. Я буду говорить: сделают все, чтобы нашли», — добавил глава государства.

Президент назвал беспрецедентным покушение на его помощника и близкого друга, отметив, что это указывает на правильность выбранного его командой вектора работы.

22 сентября стало известно, что на советника Зеленского Сергея Шефира совершили покушение. В результате нападения был ранен водитель, сам советник президента не пострадал.

Национальная полиция Украины сообщила, что в машину, на которой передвигался Шефир, было выпущено более десяти пуль. Впоследствии следователи обнаружили на месте происшествия 18 следов от пуль. Злоумышленники стреляли из автоматического оружия, это подтвердили в Генпрокуратуре Украины.

Согласно предварительным данным, водитель получил три огнестрельных ранения и теперь он в реанимации в тяжелом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».