АТОР назвала страны, выдающие российским туристам шенген

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) привели перечень стран, которые выдают российским туристам шенгенскую визу. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Специалисты АТОР включили в список такие страны, как Австрия, Венгрия, Греция и Португалия. В публикации отмечается, что на территорию этих государств россияне смогут въехать вне зависимости от прививочного статуса. Тот же, кто имеет сертификат о вакцинации препаратом «Спутник V», сможет отправиться в Эстонию.

В публикации отмечается, что в текущий момент визовые центры Исландии и Франции принимают заявки на оформление туристических виз от граждан, которые вакцинировались препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или Евросоюзом.

Ранее стало известно, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.

Директор по связям с общественностью департамента здоровья Эстонии Имре Каас отметил, что Эстония признает все вакцины, которые получили разрешение на продажу или были признаны в стране происхождения.