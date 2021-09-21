Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

Состояние 13 пострадавших при стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ) стабильное, рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава региона Дмитрий Махонин, его слова приводит РИА «Новости».

«В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Вся необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов», — сообщил он.

Махонин подчеркнул, что лично следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с министром здравоохранения региона и некоторыми главными врачами.

Ранее в Минздраве РФ уточнили, что семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС, четверо из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в одном из корпусов ПГНИУ. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В дальнейшем нападавшего задержали. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены. СК возбудил уголовное дело.

Сам Бекмансуров находится в больнице в тяжелом состоянии.