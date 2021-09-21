Талибы* заявили, что девочки в Афганистане в скором времени смогут вернуться в школы

Представитель радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» и заместитель министра информации и культуры Забихулла Муджахид заявил, что девочки смогут вернуться в школы. Об этом сообщает TOLO News.

По его словам, это произойдет настолько скоро, насколько будет возможно.

17 сентября министерство образования Афганистана сообщило, что занятия в 1-6 классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако приступить к занятиям пока могут лишь мальчики и преподаватели-мужчины.

До этого в афганских СМИ распространилась информация о том, что радикалы намерены ввести во всех учебных заведениях страны раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых афганских вузах уже стартовали занятия в отдельных для студентов и студенток классах.

19 сентября у здания упраздненного талибами министерства по делам женщин в Кабуле активистки устроили акцию протеста в защиту своих прав.

Представители «Талибана» обещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщинам разрешили выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение. Также им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.

После этого в стране прошло несколько акций протеста, в ходе которых женщины выражали свое недовольство в вопросах возможности получения образования и трудоустройства и требовали возвращения законных прав.