Один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы

При нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет Тимура Бекмансурова один из педагогов продолжал вести занятия. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Преподавателем, продолжившим вести лекцию в восьмом корпусе вуза, стал Олег Сыромятников. В момент атаки на учебное заведение в аудиторию прибежала испуганная мать одной из студенток и сказала, что внизу стрелок. Несмотря на предупреждение, Сыромятников решил не прекращать учебу, попросив не мешать ему.

Студенты, по информации Telegram-канала, пытались донести до Сыромятникова, что атака на ПГНИУ представляет опасность. Учащиеся попросили учителя забаррикадировать аудиторию.

В ответ на предложение слушателей учитель подчеркнул, что если их захотят убить, то убьют.

Спустя некоторое время Сыромятникову позвонил декан, попросивший продолжать лекцию. Удалось прервать учебу только ОМОН, чьи бойцы эвакуировали всех находящихся в корпусе.

20 сентября студент, находившийся на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, устроил стрельбу. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Нападавшего задержали, его личность была установлена. В результате трагедии жертвами стали шесть человек, свыше 20 человек были ранены.

Также по факту стрельбы заведено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Ранее Telegram-канал «112» опубликовал видео обыска в квартире студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском университете.