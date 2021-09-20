Названы пять ключевых правил для здорового сердца на долгие годы

Морин Тальбот из Британского фонда кардиологии рассказала о том, что можно делать, чтобы снизить риски раннего развития болезней сердца. Об этом сообщили в The Telegraph.

Во-первых, необходимо иметь в виду, что даже небольшие регулярные прогулки, взятые в привычку, могут не просто обеспечить хорошее функционирование сердечно-сосудистой системы, но, даже обратить повреждения в кровеносных сосудах вспять. Об этом свидетельствует исследование, ранее опубликованное в журнале Expiremental Physiology.

Также в числе того, что нужно взять за правило всем людям в возрасте от 40 лет, эксперт назвала регулярную диспансеризацию и контроль своей диеты.

«Исследования говорят о том, что Средиземноморская диета наиболее эффективна в защите сердца. Поэтому следует обратить свое внимание на мононенасыщенные жиры, содержащиеся в оливковом масле, жирной рыбе, фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, уменьшив количество потребляемой сдобной выпечки и мяса», — заявила доктор Тальбот.

Неожиданный, но сильный корреляционный эффект для долгосрочного тонуса сердечно-сосудистой системы показали постоянные и устойчивые социальные связи. Ученый сказала, что исследования показали, что поддержание продуктивного общения с друзьями столь же продуктивно, как и прекращение курения.

Напоследок, врач заявила о необходимости прекратить употребление алкоголя.

Ранее сообщалось о факторах, помогающих сделать жизнь счастливой.