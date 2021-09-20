Юрист рассказал о популярных методах телефонного мошенничества

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о самых популярных методах мошенничества по телефону среди злоумышленников. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Один из распространенных способов по словам Соловьева – использование голоса робота, который переключает разговор на «сотрудника» банка. Это часто сбивает с толку, поскольку многие считают, что автоматические системы оповещения есть только у крупных банков.

Другой частый сценарий, когда мошенники представляются специалистами по безопасности банка или сотрудниками правоохранительных органов. Еще один способ, когда человеку сообщают о том, что он выиграл что-либо, но для получения приза необходимо приобрести, например, облигации с помощью переводов на несколько счетов, объясняет Соловьев.

Он предупредил граждан быть начеку, ведь мошенники могут обладать определенным объемом персональных данных о человеке, поэтому могут представиться представителями любой финансовой компании, с которой человек имел контакт или открывал там аккаунт. Это добавляет достоверности действиям мошенников и упрощает обман.

Ранее стало известно, что сотовые операторы в борьбе с телефонными мошенниками будут использовать искусственный интеллект.