В США обнаружили останки девушки, за поисками которой следила вся страна

В ФБР заявили, что человеческие останки, обнаруженные в округе Тетон, штат Вайоминг, «соответствуют описанию» пропавшей без вести 22-летней Габриэль «Габби» Петито. Об этом сообщает CNN.

«Полная судебно-медицинская идентификация не была завершена, чтобы на 100% подтвердить, что мы нашли Габби, но ее семья была уведомлена об обнаружении останков», — рассказал старший надзорный агент ФБР в Денвере Чарльз Джонс.

Он подчеркнул, что причина смерти девушки не установлена.

Вскрытие тела намечено провести во вторник, чтобы подтвердить личность.

Останки были найдены на территории национального парка Гранд-Тетон. Из этого места Габби последний раз звонила своей матери 30 августа. Родители заявили о пропаже дочери 11 сентября

Исчезновение Петито стало в последние дни одной из главных тем для американских СМИ.