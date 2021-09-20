Вильфанд рассказал, когда в европейскую Россию вернется тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, то потепление до 13°С

тепла в дневные часы придет в центр европейской части России в пятницу, 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне 11-13°С, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, что при этом погода останется облачной с небольшими дождями в центре европейской части России в этот период.

Вильфанд отметил, что погода «несколько улучшится, а после плохого такие показатели буду казаться хорошими».

Также метеоролог добавил, что что сильные дожди, ветер до 17 м/с и температура 5-8°С тепла днем ожидают москвичей с понедельника по среду.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что зима на территории России в этом году ожидается холодной из-за влияния антициклонов.

По мнению метеоролога, руководителя прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова, самым холодным осенним месяцем XXI века для москвичей станет сентябрь 2021 года.