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Памфилова рассказала о случаях признания бюллетеней недействительными

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В 14 регионах России были зафиксированы случаи признания бюллетеней недействительными. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова, сообщает ТАСС.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7 465 избирательных бюллетеней», — сказала Памфилова в ходе брифинга.

По ее словам, подобные инциденты произошли в Адыгее, Башкортостане, Калмыкии, Мордовии, Камчатском крае, Брянской, Ивановской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Ульяновской, Челябинской областях и в Москве.

Кроме того, в шести регионах подтвердились факты вброса бюллетеней, сообщила глава ЦИК. Речь идет об Адыгее, а также о Брянской, Ивановской, Кемеровской, Московской и Саратовской областях. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, а правоохранительные органы продолжают проверки.

«В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, на которых случились факты вброса», — добавила Памфилова.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу, проголосовать на них можно на избирательном участке или онлайн. Параллельно с думскими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 парламентов регионов. На 10.00 мск последнего дня голосования явка составила 35,69%.

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