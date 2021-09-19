Врач оценил опасность вируса, выявленного у детей в четырех странах

Врач-эпидемиолог центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев оценил информацию о том, что в четырех странах мира были замечены вспышки респираторного вируса RSV у детей.

По его словам, этот вирус не новый и довольно распространенный среди детей. Чаще всего он преобладает в тропических странах.

Специалист уточнил, что почти 99,9% заболевших переносят RSV бессимптомно.

«У небольшой части [заболевших], нескольких процентов, могут быть осложнения – бронхит, пневмония и прочее. И у очень маленькой части – летальный исход», – сказал он РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что врачи в США, Швейцарии, Великобритании и Японии зарегистрировали среди детей случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом, который вызывает заболевание дыхательных путей.