Эксперт допустил завоз «мю»-штамма COVID-19 в Россию

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «мю»-штамма коронавируса был завезен в Россию, передает ТАСС.

Он рассказал, что на прошлой неделе прошла информация о том, что в некоторых азиатских и европейских странах Азии и Европы выявлены первые случаи заражения этим штаммом.

«Это значит, что экспансия идёт по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю»», — сказал Исаев.

По его словам, в настоящее время невозможно определить, как будет развиваться «заболеваемость именно коронавирусом «мю».

Специалист отметил, что в тех государствах и местностях, где «дельта»-штамм COVID-19 не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные разновидности вируса.

«В рамках планеты мы сейчас видим конкуренцию между штаммами «дельта» и «мю», — добавил он.

Ранее Исаев рассказал, когда в России ожидается спад заболеваемости коронавирусной инфекции.

До этого врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков назвал скрытую угрозу «дельта»-штамма COVID-19.